Накопичувальний пенсійний рівень в Україні може запрацювати з 2023 року, передбачає законопроект,
Дивися повний текст Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає, - Третьякова.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 08:21
Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає, - Третьякова.
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:04
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:18
Це та Третякова, що про секс думає і переписується під час сессії? :))
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