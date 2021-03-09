Накопичувальний пенсійний рівень в Україні може запрацювати з 2023 року, передбачає законопроект,
Дивися повний текст Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає, - Третьякова.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 08:21
Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає, - Третьякова.
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:04
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:18
Це та Третякова, що про секс думає і переписується під час сессії? :))
Додано: Сер 05 тра, 2021 16:26
Глупо рассчитывать на пенсию сильно больше, чем сумма собственного ежемесячного взноса в ПФ. Если платишь 1500 грн с минималки, где-то такую пенсию и будешь иметь. Плюс еще поделиться с теми, кто вообще ничего не отчислял, но пенсию хочет.
Этот факт всё еще кого-то удивляет ? Хотя тут пол-форума свято верят, что для "европейской" пенсии - главное выбрать "правильного" президента.
Додано: Сер 05 тра, 2021 16:34
С такими реформами полстраны в Европе будут через пару лет, хоть и нелегально.
Додано: Сер 05 тра, 2021 19:15
Re: Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає,
Платишь 1500грн минимум 25лет и эта сумма увеличивается втечение года, а вот пенсию получаешь в среднем 10 лет, а можешь и вовсе не получить
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