RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Альтернатив для накопичувальної
пенсійної системи немає,...

Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:21

Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає,...

Пропонуємо до обговорення:
Накопичувальний пенсійний рівень в Україні може запрацювати з 2023 року, передбачає законопроект,

Дивися повний текст Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає, - Третьякова.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93614
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:21

опять будут грабить.....
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1962
З нами з: 13.07.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:04

  Slon_Nosov написав:опять будут грабить.....

ну да -- лучше пусть просто пенсию не платят :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4270
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:18

Це та Третякова, що про секс думає і переписується під час сессії? :))
igor-sholik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 03.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:36

Вклады в эти фонды не гарантируются ФГВФО
noxfox70
 
Повідомлень: 199
З нами з: 21.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:26

Глупо рассчитывать на пенсию сильно больше, чем сумма собственного ежемесячного взноса в ПФ. Если платишь 1500 грн с минималки, где-то такую пенсию и будешь иметь. Плюс еще поделиться с теми, кто вообще ничего не отчислял, но пенсию хочет.
Этот факт всё еще кого-то удивляет ? Хотя тут пол-форума свято верят, что для "европейской" пенсии - главное выбрать "правильного" президента.
Nickoss1
 
Повідомлень: 199
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:34

С такими реформами полстраны в Европе будут через пару лет, хоть и нелегально.
777serg87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 18.01.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 19:15

Re: Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає,

Nickoss1 написав:Глупо рассчитывать на пенсию сильно больше, чем сумма собственного ежемесячного взноса в ПФ. Если платишь 1500 грн с минималки, где-то такую пенсию и будешь иметь.... .

Платишь 1500грн минимум 25лет и эта сумма увеличивается втечение года, а вот пенсию получаешь в среднем 10 лет, а можешь и вовсе не получить
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 219
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 19:41

Re: Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає,

Учитывая последние инновационные инициативы об нивелировании зависимости между величиной доходов и получаемой пенсией до 25% и ниже (до этого фактически упразднили зависимость стажа и величины пенсии), обеспечении пенсионеров своими детьми и прочие плюшки - пенсия довольно абстрактная субстанция в этой стране.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10759
З нами з: 03.11.08
Подякував: 823 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:49

ruvex

Стаж, кстати, вообще ни о чем. К пенсии должна учитываться общая сумма уплаченных взносов до выхода на пенсию (с учетом инфляционных коэффициентов по годам). А стаж - понятие, оставшееся от совка, обозначающее просто факт хождения на работу. Логично, если 2 пенсионера заплатили за свою жизнь по миллиону грн взносов, то они должны получать одинаковую пенсию. Вне зависимости от того, что первый это сделал за 40 лет, а второй за 5.
Nickoss1
 
Повідомлень: 199
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи
R2 » Нед 18 кві, 2021 17:03
7 457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 16:43
YuriyD
Чесність і антифрод-системи: як МФО борються за клієнта...
R2 » П'ят 12 бер, 2021 10:32
1 82
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 бер, 2021 10:32
v_shulgin
Економічних передумов для дефолту в Україні немає —...
R2 » Вів 09 бер, 2021 13:25
1 191
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 бер, 2021 13:26
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32424)
05.05.2021 22:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.