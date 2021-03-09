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Альтернатив для накопичувальної
пенсійної системи немає,...

Альтернатив для накопичувальної пенсійної системи немає,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:51

  Nickoss1 написав:ruvex

Стаж, кстати, вообще ни о чем. К пенсии должна учитываться общая сумма уплаченных взносов до выхода на пенсию (с учетом инфляционных коэффициентов по годам). А стаж - понятие, оставшееся от совка, обозначающее просто факт хождения на работу. Логично, если 2 пенсионера заплатили за свою жизнь по миллиону грн взносов, то они должны получать одинаковую пенсию. Вне зависимости от того, что первый это сделал за 40 лет, а второй за 5.

Разрыв между пенсией и зарплатой увеличится, и сумма тоже станет понятием от совка.
ruvex
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