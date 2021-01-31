Продавці товарів на своїх сайтах не завжди надають правдиву інформацію про кількість, ціну, способи розрахунків та умови доставки товарів.
Дивися повний текст При покупках в інтернеті треба вимагати чек, - ДПС.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 09:58
При покупках в інтернеті треба вимагати чек, - ДПС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст При покупках в інтернеті треба вимагати чек, - ДПС.
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:58
При покупках в интернете нужно требовать чек - который за пару месяцев выцветает.
Рекомендуем гражданам-покупателям ...Бла бла бла.
Рекомендую покупать на проверенных сайтах, а не на сайтах однодневках.
Кстати, что там с чеками на всяких помойках типа Розеток? Или взять за горло Розетку кишка тонка? Любители напомогать.
Додано: Сер 05 тра, 2021 10:26
Re: При покупках в інтернеті треба вимагати чек, - ДПС
Одновременно с этим депутаты под соусом экономии бумаги лишили водителей предусмотренной в законе возможности платить штраф в половинном размере - просто постановление высылается не сразу, а с задержкой не менее 10 дней. Тоесть можно выслать даже через 29 дней чтобы водитель попал ещё и на удвоение суммы штрафа.
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