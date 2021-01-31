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При покупках в інтернеті
треба вимагати чек, - ДПС

При покупках в інтернеті треба вимагати чек, - ДПС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:58

При покупках в інтернеті треба вимагати чек, - ДПС

Пропонуємо до обговорення:
Продавці товарів на своїх сайтах не завжди надають правдиву інформацію про кількість, ціну, способи розрахунків та умови доставки товарів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:58

При покупках в интернете нужно требовать чек - который за пару месяцев выцветает.

Рекомендуем гражданам-покупателям ...Бла бла бла.
Рекомендую покупать на проверенных сайтах, а не на сайтах однодневках.

Кстати, что там с чеками на всяких помойках типа Розеток? Или взять за горло Розетку кишка тонка? Любители напомогать.
p_a_l
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noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:26

Re: При покупках в інтернеті треба вимагати чек, - ДПС

  R2 написав:При покупках в інтернеті треба вимагати чек, - ДПС.
Одновременно с этим депутаты под соусом экономии бумаги лишили водителей предусмотренной в законе возможности платить штраф в половинном размере - просто постановление высылается не сразу, а с задержкой не менее 10 дней. Тоесть можно выслать даже через 29 дней чтобы водитель попал ещё и на удвоение суммы штрафа.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:18

  p_a_l написав:Кстати, что там с чеками на всяких помойках типа Розеток? Или взять за горло Розетку кишка тонка? Любители напомогать.


А чем вам Розетка не угодила? Это один из самых адекватных интернет-ритейлов по всем критериям. Вам успех Розетки спать спокойно не дает? Может альтернативу назовете?
Евгений Н.
 
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