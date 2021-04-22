Аналітики кадрового порталу grc.ua провели дослідження середніх заробітних плат у п’яти найбільших містах України.
Дивися повний текст Де найбільша середня заробітна плата в Україні (інфографіка).
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Додано: Сер 05 тра, 2021 10:56
Де найбільша середня заробітна плата в Україні (інфографіка)
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Дивися повний текст Де найбільша середня заробітна плата в Україні (інфографіка).
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