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Де найбільша середня заробітна
плата в Україні (інфографіка)

Де найбільша середня заробітна плата в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:56

Де найбільша середня заробітна плата в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики кадрового порталу grc.ua провели дослідження середніх заробітних плат у п’яти найбільших містах України.

Дивися повний текст Де найбільша середня заробітна плата в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:56

С какого пальца эта информация была высосана!
astromac00
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