З повернутих до Державного бюджету України 1,5 млрд дол. коштів, конфіскованих в оточення експрезидента Віктора Януковича, 87% становила готівка.
Дивися повний текст В уряді розкрили деталі повернення мільярдів Януковича.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 10:57
В уряді розкрили деталі повернення мільярдів Януковича
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Дивися повний текст В уряді розкрили деталі повернення мільярдів Януковича.
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