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В уряді розкрили деталі
повернення мільярдів Януковича

В уряді розкрили деталі повернення мільярдів Януковича
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:57

В уряді розкрили деталі повернення мільярдів Януковича

Пропонуємо до обговорення:
З повернутих до Державного бюджету України 1,5 млрд дол. коштів, конфіскованих в оточення експрезидента Віктора Януковича, 87% становила готівка.

Дивися повний текст В уряді розкрили деталі повернення мільярдів Януковича.
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Сказки найт!
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Мечты иногда сбываются :)))
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Развернули камазы из России, это была спецоперация.
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