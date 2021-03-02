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Активи збанкрутілого банку «Аркада» оцінили в 9 грн —...
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:33
Пропонуємо до обговорення:
Збанкрутілий банк "Аркада" заявив про знецінення основних активів свого Фонду банківського управління (ФБУ) - Пенсійного фонду банківського управління за фіксованою винагородою, Пенсійного фонду банківського управління пайового типу та Дитячого фонду банківського управління.
Дивися повний текст Активи збанкрутілого банку «Аркада» оцінили в 9 грн — Фонд гарантування
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:33
просто суперски растащили деньги)))
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rytton
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:55
Красиво сработано! К 9 мая осталось 9 гривень.
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verand
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