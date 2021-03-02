RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Активи збанкрутілого банку
«Аркада» оцінили в 9 грн —...

Активи збанкрутілого банку «Аркада» оцінили в 9 грн —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:33

Активи збанкрутілого банку «Аркада» оцінили в 9 грн —...

Пропонуємо до обговорення:
Збанкрутілий банк "Аркада" заявив про знецінення основних активів свого Фонду банківського управління (ФБУ) - Пенсійного фонду банківського управління за фіксованою винагородою, Пенсійного фонду банківського управління пайового типу та Дитячого фонду банківського управління.

Дивися повний текст Активи збанкрутілого банку «Аркада» оцінили в 9 грн — Фонд гарантування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93611
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:33

просто суперски растащили деньги)))
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 272
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:55

Красиво сработано! К 9 мая осталось 9 гривень.
verand
 
Повідомлень: 643
З нами з: 24.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього...
R2 » Вів 13 кві, 2021 00:23
3 315
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 08:47
vitaliy_berdinskikh
Активи Януковича в Швейцарії будуть заморожені ще...
R2 » Вів 02 бер, 2021 09:49
3 157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 бер, 2021 10:49
Джон
Президенту банку "Аркада" оголосили підозру в розтраті...
R2 » Сер 10 лют, 2021 22:56
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2021 22:56
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (173)
05.05.2021 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.