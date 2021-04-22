Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Зростання середньої заробітної плати до кінця року (прогноз Шмигаля).
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:36
Зростання середньої заробітної плати до кінця року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростання середньої заробітної плати до кінця року (прогноз Шмигаля).
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