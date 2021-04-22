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Зростання середньої заробітної
плати до кінця року...

Зростання середньої заробітної плати до кінця року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:36

Зростання середньої заробітної плати до кінця року...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Зростання середньої заробітної плати до кінця року (прогноз Шмигаля).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:36

Бизнеса еле выживают, а зарплаты растут.
rapyd777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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