RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рейтинг країн, найбільш
стійких до коронавірусу

Рейтинг країн, найбільш стійких до коронавірусу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:43

Рейтинг країн, найбільш стійких до коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
Сінгапур очолив рейтинг найбільш стійких до коронавірусу країн за версією Bloomberg. Лідер у рейтингу змінився вперше за весь час його складання: раніше його очолювала Нова Зеландія, яка зараз відкотилася на другий рядок.

Дивися повний текст Рейтинг країн, найбільш стійких до коронавірусу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93609
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:43

рейтинг идиотизма. чем больше изгадили людям жизнь в погоне за призраками, тем выше место в этом рейтинге. или рейтинг медицинского фашизма, если вам эта формулировка больше нравится.
bander1977bander1985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Google в Україні заплатила $100 млн податків: рейтинг...
R2 » Нед 25 кві, 2021 09:59
1 623
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 кві, 2021 11:02
vitaliy_berdinskikh
Рейтинг найзбитковіших держкомпаній в Україні
R2 » Пон 19 кві, 2021 11:54
9 644
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 22:11
astromac00
Топ країн, звідки українці найчастіше імпортують машини
R2 » Пон 19 кві, 2021 18:13
1 151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 18:13
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.