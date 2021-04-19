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Рейтинг країн, найбільш стійких до коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 тра, 2021 11:43
Пропонуємо до обговорення:
Сінгапур очолив рейтинг найбільш стійких до коронавірусу країн за версією Bloomberg. Лідер у рейтингу змінився вперше за весь час його складання: раніше його очолювала Нова Зеландія, яка зараз відкотилася на другий рядок.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:43
рейтинг идиотизма. чем больше изгадили людям жизнь в погоне за призраками, тем выше место в этом рейтинге. или рейтинг медицинского фашизма, если вам эта формулировка больше нравится.
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