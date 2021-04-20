Міністерство фінансів у 2-му кварталі має намір розміщувати доларові ОВДП 27 квітня, 18 травня і 1 червня, в євро - 27 квітня і 18 травня.
Дивися повний текст Мінфін оприлюднив графік розміщення валютних ОВДП у 2-му кварталі.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:45
Мінфін оприлюднив графік розміщення валютних ОВДП у 2-му...
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Дивися повний текст Мінфін оприлюднив графік розміщення валютних ОВДП у 2-му кварталі.
Додано: Сер 05 тра, 2021 11:46
Напоминайте заодно, сколько Министерство финансов извлекло из государственного бюджета на погашения по этим облигациям.
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:40
Такое чувство что почти весь бюджет существует только за счёт продажи ОВГЗ, с налогами совсем печаль-тоска?
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