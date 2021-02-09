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Ахметову дали добро на
купівлю Дніпровського...

Ахметову дали добро на купівлю Дніпровського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:12

Ахметову дали добро на купівлю Дніпровського...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України ухвалив рішення задовольнити заявку материнської компанії металургійного холдингу Метінвест — Metinvest B.V. — на концентрацію у вигляді опосередкованого придбання у власність ПАТ Дніпровський металургійний комбінат, розташованого в Кам’янському Дніпропетровської області.

Дивися повний текст Ахметову дали добро на купівлю Дніпровського меткомбінату, що належав ІСД.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:12

Это монополия при любых "условиях".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:17

Это и есть "программа"по деоллигархизации?
sena_2008atp
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