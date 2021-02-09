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Ахметову дали добро на купівлю Дніпровського...
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:12
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України ухвалив рішення задовольнити заявку материнської компанії металургійного холдингу Метінвест — Metinvest B.V. — на концентрацію у вигляді опосередкованого придбання у власність ПАТ Дніпровський металургійний комбінат, розташованого в Кам’янському Дніпропетровської області.
Дивися повний текст Ахметову дали добро на купівлю Дніпровського меткомбінату, що належав ІСД
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:12
Это монополия при любых "условиях".
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sena_2008atp
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:17
Это и есть "программа"по деоллигархизации?
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sena_2008atp
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Додано: Сер 05 тра, 2021 16:05
Ахметов рулит дмк минимум последние 2 года но амку ничего не видит.
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