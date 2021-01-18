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У Харкові капітально ремонтують
кільцеву дорогу, —...

У Харкові капітально ремонтують кільцеву дорогу, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:42

У Харкові капітально ремонтують кільцеву дорогу, —...

Пропонуємо до обговорення:
У Харкові капітально ремонтують кільцеву дорогу. За президентською програмою "Велике будівництво" на 58 км за маршрутом Пісочин - П'ятихатки - Рогань - Безлюдівка повністю оновлять покриття, встановлять нові автомобільні знаки, з'явиться нова розмітка і узбіччя.

Дивися повний текст У Харкові капітально ремонтують кільцеву дорогу, — «Укравтодор».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:43

28 км. в год??? Не переработаются?
Или за год тяжело обосновать "освоения" 1,8 млрд. грн
r_a_piskunov
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