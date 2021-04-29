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«Нафтогаз» у першому кварталі
отримав 12,6 мільярдів...

«Нафтогаз» у першому кварталі отримав 12,6 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:38

«Нафтогаз» у першому кварталі отримав 12,6 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2021 року "Нафтогаз" отримав 12,6 млрд грн чистого прибутку.

Дивися повний текст «Нафтогаз» у першому кварталі отримав 12,6 мільярдів чистого прибутку – фіндиректор.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:38

За прошлый год 19 млрд убытков, за 1 квартал 2021 12 млрд прибыли. Какое-то волшебство.
777serg87
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:25

Ещё пару раз увеличят цену на газ и вообще будут показывать доходы как у Apple)))
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:46

Чем хвастаться?Эта прибыль получена за счёт тупого увеличения тарифа и ни коим образом не связана с эффективной работой менеджмента.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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