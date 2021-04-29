Про це повідомляється в звіті компанії, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Дивися повний текст ЗАЗ скоротив прибуток майже в 10 разів.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 16:40
ЗАЗ скоротив прибуток майже в 10 разів
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Дивися повний текст ЗАЗ скоротив прибуток майже в 10 разів.
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