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SpaceX запустила ще 60 апаратів
Starlink: на орбіті вже...

SpaceX запустила ще 60 апаратів Starlink: на орбіті вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 22:33

SpaceX запустила ще 60 апаратів Starlink: на орбіті вже...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила важку ракету-носій Falcon 9, яка вивела на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Дивися повний текст SpaceX запустила ще 60 апаратів Starlink: на орбіті вже понад 1500 інтернет-супутників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 23:14

зачем им 30000 спутников?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 08:18

Судячи з усього слід інвестувати не в землю, а в місце на орбіті :)
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 08:29

  uaprofi написав:зачем им 30000 спутников?


опутывают
потом сделают платный вылет, России и Китаю придется выбирать...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 10:47

Пару тон стальных шариков на орбите надолго решают проблему полета в космос для все участников "регаты" и гораздо дешевле. А вот 30000 спутников и контроль инфополя...
mankovit48
 
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