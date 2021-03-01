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SpaceX запустила ще 60 апаратів Starlink: на орбіті вже...
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Додано: Сер 05 тра, 2021 22:33
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила важку ракету-носій Falcon 9, яка вивела на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Дивися повний текст SpaceX запустила ще 60 апаратів Starlink: на орбіті вже понад 1500 інтернет-супутників
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R2
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Додано: Сер 05 тра, 2021 23:14
зачем им 30000 спутников?
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uaprofi
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Додано: Чет 06 тра, 2021 08:18
Судячи з усього слід інвестувати не в землю, а в місце на орбіті :)
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Чет 06 тра, 2021 08:29
uaprofi написав:
зачем им 30000 спутников?
опутывают
потом сделают платный вылет, России и Китаю придется выбирать...
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cohan
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Додано: Чет 06 тра, 2021 10:47
Пару тон стальных шариков на орбите надолго решают проблему полета в космос для все участников "регаты" и гораздо дешевле. А вот 30000 спутников и контроль инфополя...
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mankovit48
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