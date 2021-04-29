|
|
Відтік інвестицій з України триває - дані НБУ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 тра, 2021 08:04
Пропонуємо до обговорення:
Відтік інвестицій триває другий рік поспіль.
Дивися повний текст Відтік інвестицій з України триває - дані НБУ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93621
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 тра, 2021 08:05
Відтік інвестицій триває другий рік поспіль.
Щось це підозріленько.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2357
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор