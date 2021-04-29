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Відтік інвестицій з
України триває - дані НБУ

Відтік інвестицій з України триває - дані НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 08:04

Відтік інвестицій з України триває - дані НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Відтік інвестицій триває другий рік поспіль.

Дивися повний текст Відтік інвестицій з України триває - дані НБУ.
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 08:05

Відтік інвестицій триває другий рік поспіль.

Щось це підозріленько.
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