Про це "повідомляє": Укравтопром.
Дивися повний текст У квітні українці купили більше 10 тисяч нових легкових авто (інфографіка).
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Додано: Чет 06 тра, 2021 08:24
У квітні українці купили більше 10 тисяч нових легкових...
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Дивися повний текст У квітні українці купили більше 10 тисяч нових легкових авто (інфографіка).
Додано: Чет 06 тра, 2021 08:25
Такой значительный апрельский рост регистраций новых авто объясняется исключительно низкой базой сравнения - А я думал что этому повлияло повышение цены вдвое на металл и пластик по сравнению с прошлым годом.
На металл
На пластики
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