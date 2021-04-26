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У квітні українці купили більше
10 тисяч нових легкових...

У квітні українці купили більше 10 тисяч нових легкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 08:24

У квітні українці купили більше 10 тисяч нових легкових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це "повідомляє": Укравтопром.

Дивися повний текст У квітні українці купили більше 10 тисяч нових легкових авто (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 08:25

Такой значительный апрельский рост регистраций новых авто объясняется исключительно низкой базой сравнения - А я думал что этому повлияло повышение цены вдвое на металл и пластик по сравнению с прошлым годом.

На металл https://www.metalinfo.ru/ru/metalmarket ... 09-04-2021

На пластики https://pp.plastinfo.ru/
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Модератори: Ірина_, Модератор

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