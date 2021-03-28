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Єгипет вводить локдаун. У країні
закриваються ресторани,...

Єгипет вводить локдаун. У країні закриваються ресторани,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 10:46

Єгипет вводить локдаун. У країні закриваються ресторани,...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Єгипту ухвалила рішення на два тижні закрити торгові центри, ресторани і магазини через ситуацію з коронавірусом у країні.

Дивися повний текст Єгипет вводить локдаун. У країні закриваються ресторани, торгові центри та пляжі.
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 10:46

А що з туризмом?
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