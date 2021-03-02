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Forbes збільшив оцінку
статків Ахметова і вилучив...

Forbes збільшив оцінку статків Ахметова і вилучив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 14:12

Forbes збільшив оцінку статків Ахметова і вилучив...

Пропонуємо до обговорення:
Журнал Forbes Україна в новому рейтингу найбагатших українців оцінив статки олігарха Ріната Ахметова в $7,6 млрд. Це в 2,7 разу більше, ніж в торішньому рейтингу ($2,8 млрд).

Дивися повний текст Forbes збільшив оцінку статків Ахметова і вилучив Порошенка з трійки найбагатших українців.
R2
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