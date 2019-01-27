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Ізраїль заборонив
в'їзд українцям

Ізраїль заборонив в'їзд українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:18

Ізраїль заборонив в'їзд українцям

Пропонуємо до обговорення:
Українське посольство вимагає від ізраїльської влади пояснень.

Дивися повний текст Ізраїль заборонив в'їзд українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:35

Re: Ізраїль заборонив в'їзд українцям

Месть за сентябрський бан хасидов? :mrgreen:

Надо повторить в этом году.
vitaliy_berdinskikh
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