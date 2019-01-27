Українське посольство вимагає від ізраїльської влади пояснень.
Дивися повний текст Ізраїль заборонив в'їзд українцям.
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Додано: Чет 06 тра, 2021 16:18
Ізраїль заборонив в'їзд українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ізраїль заборонив в'їзд українцям.
Додано: Чет 06 тра, 2021 16:35
Re: Ізраїль заборонив в'їзд українцям
Месть за сентябрський бан хасидов?
Надо повторить в этом году.
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