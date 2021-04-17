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Євросоюз розширив список країн,
в'їзд з яких дозволено...

Євросоюз розширив список країн, в'їзд з яких дозволено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 18:07

Євросоюз розширив список країн, в'їзд з яких дозволено...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні "Ради Європи."

Дивися повний текст Євросоюз розширив список країн, в'їзд з яких дозволено (інфографіка).
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