Про це йдеться в повідомленні "Ради Європи."
Дивися повний текст Євросоюз розширив список країн, в'їзд з яких дозволено (інфографіка).
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Додано: Чет 06 тра, 2021 18:07
Євросоюз розширив список країн, в'їзд з яких дозволено...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Євросоюз розширив список країн, в'їзд з яких дозволено (інфографіка).
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