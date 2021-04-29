Про це сказано в огляді "СтройОбзор".
Дивися повний текст Ціни на квартири в новобудовах біля станцій метро (інфографіка).
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Додано: Чет 06 тра, 2021 18:32
Ціни на квартири в новобудовах біля станцій метро...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на квартири в новобудовах біля станцій метро (інфографіка).
Додано: Чет 06 тра, 2021 18:32
ниачем
как говорила мне одна еврейка - риелтор: "молодой человек, пять остановок троллейбуса до метро - это по вашем далеко?"
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