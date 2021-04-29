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Ціни на квартири в новобудовах
біля станцій метро...

Ціни на квартири в новобудовах біля станцій метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 18:32

Ціни на квартири в новобудовах біля станцій метро...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в огляді "СтройОбзор".

Дивися повний текст Ціни на квартири в новобудовах біля станцій метро (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 18:32

ниачем

как говорила мне одна еврейка - риелтор: "молодой человек, пять остановок троллейбуса до метро - это по вашем далеко?"
cohan
 
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