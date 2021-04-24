Що буде відбуватися з курсом валют, в коментарі УНН розповіли економічні експерти.
Дивися повний текст Експерти дали прогноз курсу гривні на літо.
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Додано: Чет 06 тра, 2021 22:21
Експерти дали прогноз курсу гривні на літо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти дали прогноз курсу гривні на літо.
Додано: Чет 06 тра, 2021 22:22
А завода валюты (с ее продажей) под открытие рынка земли не предвидится?
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