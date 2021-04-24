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Експерти дали прогноз
курсу гривні на літо

Експерти дали прогноз курсу гривні на літо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 22:21

Експерти дали прогноз курсу гривні на літо

Пропонуємо до обговорення:
Що буде відбуватися з курсом валют, в коментарі УНН розповіли економічні експерти.

Дивися повний текст Експерти дали прогноз курсу гривні на літо.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 22:22

А завода валюты (с ее продажей) под открытие рынка земли не предвидится?
Миша-клиент
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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