Одночасно з цим можуть продовжити і мораторій на перевірки малих і середніх підприємств.
Дивися повний текст ФОП хочуть звільнити від ЄСВ і єдиного податку до кінця року.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 06:41
ФОП хочуть звільнити від ЄСВ і єдиного податку до кінця року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОП хочуть звільнити від ЄСВ і єдиного податку до кінця року.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 06:49
І це вірно. З 2014 року у мене було кафе, але я не знав, що основний КВЕД у мене інший. Тому в грудні минулого року я не отримав допомогу ФОПам. Змінив. Але я не знаю чи отримаю зараз її.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 07:36
Они в 2 раза сократили число красных зон и убрали треть кведов, так что надеемся и ждём
Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:40
Додано: П'ят 07 тра, 2021 10:28
Додано: П'ят 07 тра, 2021 10:39
Re: ФОП хочуть звільнити від ЄСВ і єдиного податку до кінця
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