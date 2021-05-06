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ФОП хочуть звільнити від ЄСВ і
єдиного податку до кінця року

ФОП хочуть звільнити від ЄСВ і єдиного податку до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 06:41

ФОП хочуть звільнити від ЄСВ і єдиного податку до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Одночасно з цим можуть продовжити і мораторій на перевірки малих і середніх підприємств.

Дивися повний текст ФОП хочуть звільнити від ЄСВ і єдиного податку до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 06:41

А як бути при цьому із страховим стажем?
ovsivolo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 06:49

І це вірно. З 2014 року у мене було кафе, але я не знав, що основний КВЕД у мене інший. Тому в грудні минулого року я не отримав допомогу ФОПам. Змінив. Але я не знаю чи отримаю зараз її.
vit29730950
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 07:36

Они в 2 раза сократили число красных зон и убрали треть кведов, так что надеемся и ждём
rapyd777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:40

  ovsivolo написав:А як бути при цьому із страховим стажем?


Будет так же как и в прошлом году - эти месяцы не засчитают в страховой стаж.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 10:28

  ovsivolo написав:А як бути при цьому із страховим стажем?


поскольку наступление пенсии не планируется, за стаж можно не беспокоиться
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 10:39

Re: ФОП хочуть звільнити від ЄСВ і єдиного податку до кінця

  vit29730950 написав:але я не знав, що основний КВЕД у мене інший

Как говорится: "кто ж тебе доктор?".
vitaliy_berdinskikh
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