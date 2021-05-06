У МВФ заявили, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу.
Дивися повний текст У МВФ розповіли, чого не вистачає Україні для отримання траншу.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 09:55
У МВФ розповіли, чого не вистачає Україні для отримання...
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Дивися повний текст У МВФ розповіли, чого не вистачає Україні для отримання траншу.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 09:55
Заявляют,принимают, решают -а бабки народу отдавать! Гребаные Слуги народа! Что б вы подохли!
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