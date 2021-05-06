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У МВФ розповіли, чого не
вистачає Україні для отримання...

У МВФ розповіли, чого не вистачає Україні для отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 09:55

У МВФ розповіли, чого не вистачає Україні для отримання...

Пропонуємо до обговорення:
У МВФ заявили, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу.

Дивися повний текст У МВФ розповіли, чого не вистачає Україні для отримання траншу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 09:55

Заявляют,принимают, решают -а бабки народу отдавать! Гребаные Слуги народа! Что б вы подохли!
igor_v_kovalev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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