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Боржника з аліментів змусили
заплатити борг за 14 років

Боржника з аліментів змусили заплатити борг за 14 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 11:15

Боржника з аліментів змусили заплатити борг за 14 років

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінюст.

Дивися повний текст Боржника з аліментів змусили заплатити борг за 14 років.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 11:15

Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))
evgenijspasibo28
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 11:50

  evgenijspasibo28 написав:Удовольствие при зачатии получали вдвоём, а теперь платит мужчина))))

#наркоманштоле??? -- женщина платить не переставала, в отличии от.
_hunter
 
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