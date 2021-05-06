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Україна до 2023 року планує побудувати міст в Молдову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 тра, 2021 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Україна планує побудувати міст через Дністер в Молдову до 2023 року
Дивися повний текст Україна до 2023 року планує побудувати міст в Молдову через Дністер
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 11:27
Щоб було зручніше переправляти суддю Чауса туди-сюди?
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