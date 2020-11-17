RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
YouTube тестує функцію
автоматичного перекладу...

YouTube тестує функцію автоматичного перекладу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 12:44

YouTube тестує функцію автоматичного перекладу...

Пропонуємо до обговорення:
Відеосервіс YouTube почав тестувати функцію автоматичного перекладу заголовків і супровідних описів відеороликів на рідну мову користувача.

Дивися повний текст YouTube тестує функцію автоматичного перекладу заголовків і описів відеороликів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93631
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 12:44

Краще б Youtube дав можливість підключати Google translate або хоча б копіювати окремі коменти і переносити їх у перекладач.
tapack0wal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 14.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Київ цифровий» запускає функцію стеження за громадським...
R2 » Сер 17 лют, 2021 12:39
2 147
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лют, 2021 13:00
ekantashivo
WhatsApp тестує нову функцію для роботи на кількох...
R2 » П'ят 12 лют, 2021 09:50
1 76
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2021 09:50
N0mad
МВС запустить в Києві нову функцію камер спостереження
R2 » Вів 17 лис, 2020 11:43
3 289
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 11:12
gold14

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.