Відеосервіс YouTube почав тестувати функцію автоматичного перекладу заголовків і супровідних описів відеороликів на рідну мову користувача.
Дивися повний текст YouTube тестує функцію автоматичного перекладу заголовків і описів відеороликів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 12:44
YouTube тестує функцію автоматичного перекладу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст YouTube тестує функцію автоматичного перекладу заголовків і описів відеороликів.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 12:44
Краще б Youtube дав можливість підключати Google translate або хоча б копіювати окремі коменти і переносити їх у перекладач.
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