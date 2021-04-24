У Кривому Розі зробили міський транспорт повністю...
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Жителі Кривого Рогу отримали можливість користуватися міським транспортом на безоплатній основі з 1 травня. Зокрема, можна буде їздити в трамваях, тролейбусах, комунальних автобусах і швидкісному трамваї, не сплачуючи за проїзд.
А хто буде платити за безоплатний проїзд криворізців? Президент? Партія слуга народу? 95 квартал? Чи самі криворіжці із своїх податків? Чи всі українці з бюджету країни у вигляді субвенцій Кривому Рогу?
у нас при Гурвице так было, до сих пор расхлебываем.
ни на ремонт, ни на замену подвижного состава денег не находилось, ездили до упора в старье
я, конечно, могу предположить что в Кр Роге город будет полностью компенсировать все проблемы и плановые работы по э/т, коих немало, но вполне вероятна и другая линия развития событий: потихоньку маршруты э/т будут сокращать и заменять частными автобусными, отданными "своим людям".