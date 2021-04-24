RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кривому Розі зробили
міський транспорт повністю...

У Кривому Розі зробили міський транспорт повністю...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:14

У Кривому Розі зробили міський транспорт повністю...

Пропонуємо до обговорення:
Жителі Кривого Рогу отримали можливість користуватися міським транспортом на безоплатній основі з 1 травня. Зокрема, можна буде їздити в трамваях, тролейбусах, комунальних автобусах і швидкісному трамваї, не сплачуючи за проїзд.

Дивися повний текст У Кривому Розі зробили міський транспорт повністю безоплатним для городян уперше в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93639
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:14

За все заплатять громадяни Украіни в угоду слугам народу
ovsivolo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 28.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:21

  ovsivolo написав:За все заплатять громадяни Украіни в угоду слугам народу

Увы, но зрада слабенькая получается -- максимум громадяни Кривого Рога заплатят :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:48

  _hunter написав:
  ovsivolo написав:За все заплатять громадяни Украіни в угоду слугам народу

Увы, но зрада слабенькая получается -- максимум громадяни Кривого Рога заплатят :lol:

Да да, слуги народа, всегда Вы такие:
https://rudana.com.ua/uk/news/tramvayi- ... -byudzheti
Сьогодні у Верховній Раді прийняли зміни до бюджету України, які передбачають виділення 1,2 млрд гривень на закупівлю трамваїв для Дніпра та Кривого Рогу.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 19.09.10
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:50

В Одессе уже был бесплатный транспорт. Как бы не очень получилось.
Igorten
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:08

А хто буде платити за безоплатний проїзд криворізців? Президент? Партія слуга народу? 95 квартал? Чи самі криворіжці із своїх податків? Чи всі українці з бюджету країни у вигляді субвенцій Кривому Рогу?
grygoriymoroz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 04.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:12

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  ovsivolo написав:За все заплатять громадяни Украіни в угоду слугам народу

Увы, но зрада слабенькая получается -- максимум громадяни Кривого Рога заплатят :lol:

Да да, слуги народа, всегда Вы такие:
https://rudana.com.ua/uk/news/tramvayi- ... -byudzheti
Сьогодні у Верховній Раді прийняли зміни до бюджету України, які передбачають виділення 1,2 млрд гривень на закупівлю трамваїв для Дніпра та Кривого Рогу.

И? -- где связь между бесплатным проездом и новыми трамваями? -- или нашарик будут только в этих новых трамваях катать будут? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:18

hunter Бредишь. За бесплатный трамвай Кривого-Рога скинутся все украинцы. 1,2 миллиарда гривен.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 19.09.10
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:19

Re: У Кривому Розі зробили міський транспорт повністю...

ой, плохая идея (

у нас при Гурвице так было, до сих пор расхлебываем.

ни на ремонт, ни на замену подвижного состава денег не находилось, ездили до упора в старье

я, конечно, могу предположить что в Кр Роге город будет полностью компенсировать все проблемы и плановые работы по э/т, коих немало, но вполне вероятна и другая линия развития событий: потихоньку маршруты э/т будут сокращать и заменять частными автобусными, отданными "своим людям".
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 980
З нами з: 09.09.14
Подякував: 147 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:35

Для бідних людей-пенсіонерів,бюджетників та дітей-це 100 % великий плюс!!!Але чому раніше цього не зробили???
luginy62
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Після виходу Києва з «червоної» зони транспорт...
R2 » Сер 28 кві, 2021 10:34
1 229
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 кві, 2021 10:34
olgakosuk
Україна може повністю відмовитися від імпорту газу 1, 2
R2 » П'ят 23 кві, 2021 21:56
10 1148
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 20:54
Марта
Вчені створили пластик, який повністю розкладається у воді
R2 » Суб 24 кві, 2021 09:33
1 202
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 09:33
ggl_inter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19012)
07.05.2021 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.