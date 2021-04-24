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У Кривому Розі зробили
міський транспорт повністю...

У Кривому Розі зробили міський транспорт повністю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 13:03

Re: У Кривому Розі зробили міський транспорт повністю...

uaprofi написав:хорошее начало!!!
но непонятно одно зачем впюхивать людям для поезда "Карткою криворіжця"?
случайно не для того чтобы следить за ними?
Проезд в транспорте должен быть бесплатным для Всех!
без всяких условий и ограничений!

в Эстонии и Франции насколько мне известно уже есть несколько городов с полностью бесплатным транспортом.

Пора это внедрять и в Украине!
Для меня не понятно другое - зачем они постоянно внедряют новые системы контроля и оплаты проезда и тратят на это денежные средства из бюджетов городов и страны, если идея перехода не бесплатный транспорт посути обсуждается вот всём мире и должна быть внедрена в ближайшем будущем!?
Не с нашим менталитетом. С бесплатным проездом ОТ просто загнется
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:02

  uaprofi написав:хорошее начало!!!
но непонятно одно зачем впюхивать людям для поезда "Карткою криворіжця"?
случайно не для того чтобы следить за ними?
Проезд в транспорте должен быть бесплатным для Всех!
без всяких условий и ограничений!

в Эстонии и Франции насколько мне известно уже есть несколько городов с полностью бесплатным транспортом.

Пора это внедрять и в Украине!
Для меня не понятно другое - зачем они постоянно внедряют новые системы контроля и оплаты проезда и тратят на это денежные средства из бюджетов городов и страны, если идея перехода не бесплатный транспорт посути обсуждается вот всём мире и должна быть внедрена в ближайшем будущем!?

Как тут принято говорить -- "сначала сделайте европейские зарплаты", ой, т.е. сначала начните платить европейские налоги :lol:
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