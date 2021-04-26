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У Києві ДФС ліквідувала
«конвертцентр» з обігом понад...

У Києві ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:47

У Києві ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники ДФС Києва припинили діяльність «центру мінімізації платежів до бюджету» (ЦМП).

Дивися повний текст У Києві ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад 250 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:48

Вот если бы вы еще наказывали :)
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Модератори: Ірина_, Модератор

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