Співробітники ДФС Києва припинили діяльність «центру мінімізації платежів до бюджету» (ЦМП).
Дивися повний текст У Києві ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад 250 млн грн.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:47
У Києві ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад...
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Дивися повний текст У Києві ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад 250 млн грн.
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