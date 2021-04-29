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Рішення про зміну керівництва
Нафтогазу ухвалено у...

Рішення про зміну керівництва Нафтогазу ухвалено у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:51

Рішення про зміну керівництва Нафтогазу ухвалено у...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення Кабінету Міністрів провести зміни в керівництві НАК «Нафтогаз» було прийняте згідно із законодавством.

Дивися повний текст Рішення про зміну керівництва Нафтогазу ухвалено у рамках закону - прем'єр.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:51

Бажаю Шмигалю таких же законних процедур по відношенню до нього самого. Ну і сподіваюсь побачити його в буцигарні на "законних" підставах, звісно ж.
kyiv7777
 
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