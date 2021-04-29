Рішення Кабінету Міністрів провести зміни в керівництві НАК «Нафтогаз» було прийняте згідно із законодавством.
Дивися повний текст Рішення про зміну керівництва Нафтогазу ухвалено у рамках закону - прем'єр.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:51
Рішення про зміну керівництва Нафтогазу ухвалено у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рішення про зміну керівництва Нафтогазу ухвалено у рамках закону - прем'єр.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 13:51
Бажаю Шмигалю таких же законних процедур по відношенню до нього самого. Ну і сподіваюсь побачити його в буцигарні на "законних" підставах, звісно ж.
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