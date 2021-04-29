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Готівки в касах банків
побільшало: дані НБУ

Готівки в касах банків побільшало: дані НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 16:57

Готівки в касах банків побільшало: дані НБУ

Пропонуємо до обговорення:
У січні-березні поточного року обіг готівки в касах банків збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Дивися повний текст Готівки в касах банків побільшало: дані НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 16:57

При этом, например: "Украина массово отказывается от налички и переходит на бесконтактную оплату". Да и вообще регулярные новости плана, что украинцы стали безналом пользоваться ещё чаще. Получается, что есть ещё не украинцы, которые наличной гривной пользуются всё активнее?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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