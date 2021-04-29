У січні-березні поточного року обіг готівки в касах банків збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Дивися повний текст Готівки в касах банків побільшало: дані НБУ.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 16:57
Готівки в касах банків побільшало: дані НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Готівки в касах банків побільшало: дані НБУ.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 16:57
При этом, например: "Украина массово отказывается от налички и переходит на бесконтактную оплату". Да и вообще регулярные новости плана, что украинцы стали безналом пользоваться ещё чаще. Получается, что есть ещё не украинцы, которые наличной гривной пользуются всё активнее?
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