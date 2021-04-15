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Вимоги для виходу
на пенсію посилять

Вимоги для виходу на пенсію посилять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:31

Вимоги для виходу на пенсію посилять

Пропонуємо до обговорення:
В 60 років на пенсію будуть виходити тільки ті, у кого є 29 і більше років стажу.

Дивися повний текст Вимоги для виходу на пенсію посилять.
R2
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