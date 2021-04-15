В 60 років на пенсію будуть виходити тільки ті, у кого є 29 і більше років стажу.
Дивися повний текст Вимоги для виходу на пенсію посилять.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:31
Вимоги для виходу на пенсію посилять
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вимоги для виходу на пенсію посилять.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:35
Табличка напоминает призрачный горизонт, ИЛИ - морковку, привязанную на палочке перед мордой ослика...
Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:40
Якщо так, то дозвольте ФОПан НЕ платити ЄСВ, якщо їм вже не набирається 29р. стажу?!!!!
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:10
А уже имеющихся пенсионеров кто "кормить" будет?
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:20
"Вимоги для виходу на пенсію "
- Свій ставок, та вишневий садок - злидні вже продали.
Тож найменша вимога - своя "кондитерська фабрика".
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