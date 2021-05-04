RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Всесвітній конгрес вакцин
назвав кращий препарат проти...

Всесвітній конгрес вакцин назвав кращий препарат проти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:18

Всесвітній конгрес вакцин назвав кращий препарат проти...

Пропонуємо до обговорення:
Кращою вакциною проти коронавірусу визнали препарат американської компанії Moderna.

Дивися повний текст Всесвітній конгрес вакцин назвав кращий препарат проти коронавірусу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93639
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Pfizer обіцяє таблетки проти COVID-19 вже до кінця 2021 року
R2 » Вів 04 тра, 2021 13:37
2 719
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 09:06
_hunter
Коли добудують метро на Троєщину: Кличко назвав строки
R2 » Сер 05 тра, 2021 07:19
1 421
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 тра, 2021 09:04
igor-sholik
НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України...
R2 » Сер 28 кві, 2021 08:34
6 560
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 кві, 2021 12:27
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19012)
07.05.2021 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.