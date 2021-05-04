Кращою вакциною проти коронавірусу визнали препарат американської компанії Moderna.
Дивися повний текст Всесвітній конгрес вакцин назвав кращий препарат проти коронавірусу.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:18
Всесвітній конгрес вакцин назвав кращий препарат проти...
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Дивися повний текст Всесвітній конгрес вакцин назвав кращий препарат проти коронавірусу.
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