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Іноземні трейдери вчетверо
збільшили обсяги зберігання...

Іноземні трейдери вчетверо збільшили обсяги зберігання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:59

Іноземні трейдери вчетверо збільшили обсяги зберігання...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 травня 2021 року іноземні трейдери зберігають в українських підземних сховищах у режимі «митний склад» 4,6 млрд кубометрів газу. Це майже в 4 рази більше, ніж на цю дату торік. З них у режимі short haul накопичено 3,4 млрд кубометрів газу.

Дивися повний текст Іноземні трейдери вчетверо збільшили обсяги зберігання газу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:59

Ви напишіть які саме трейдери. Всі спонсори Північного Потоку 2 і Газпрому!!!! :(
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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