Компанія IBM представила перший у світі робочий прототип 2-нанометрового чіпа.
Дивися повний текст IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:55
IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп (відео).
Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:55
В 80-х никто даже и не понял бы что это такое. Какое то напыление на пластине.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|