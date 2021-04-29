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IBM представила перший у світі
2-нанометровий чіп (відео)

IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп (відео)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:55

IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія IBM представила перший у світі робочий прототип 2-нанометрового чіпа.

Дивися повний текст IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:55

В 80-х никто даже и не понял бы что это такое. Какое то напыление на пластине.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 13:07

  p_a_l написав:В 80-х никто даже и не понял бы что это такое. Какое то напыление на пластине.

Не пишите за всех. В 80-х я работал в АН по технологии производства полупроводников и знал насколько мы отстаём.
avk
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:58

А я держал в руках забракованную кремниевую болванку для создания микросхем
o_boiko
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 07:27

Re: IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп (відео

"...Компанія IBM представила перший у світі робочий прототип 2-нанометрового чіпа. Цей чіп на 45% продуктивніший і споживає на 75% менше енергії, ніж популярні 7-нм чіпи, повідомляє IBM..."
Насчет 2 нм явно преувеличение. Видимо только отдельные детали топологии. Потому, что должно быть увеличение производительности и уменьшение энергозатратности в пропорции отношения квадратов (площади вентилей). То есть 7*7/2*2 = в 12,25 раз! А тут какие то жалкие проценты. МАРКЕТИНГ!
Судя по цифрам, эффективная площадь элементов уменьшена в 2 раза, следовательно топология уменьшена в 1,4 раза. 7-нм - это техпроцесс, а 2-нм - это явно приврали.
Joоke
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 08:51

  avk написав:
  p_a_l написав:В 80-х никто даже и не понял бы что это такое. Какое то напыление на пластине.

Не пишите за всех. В 80-х я работал в АН по технологии производства полупроводников и знал насколько мы отстаём.

Ну в 80-х отставание было лишь в несколько лет и при правильном подходе можно было оставаться в лидерах микроэлектроники. Тут же были такие предприятия как Кристалл, Сатурн, Родон, Гравитон, Гамма, Квант, Днепр и т.д., китайцам тогда такое и не снилось и все это уже уничтожено.
unicdima
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