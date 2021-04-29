Компанія IBM представила перший у світі робочий прототип 2-нанометрового чіпа.
Дивися повний текст IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:55
IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп (відео).
Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:55
В 80-х никто даже и не понял бы что это такое. Какое то напыление на пластине.
Додано: Суб 08 тра, 2021 13:07
Додано: Суб 08 тра, 2021 19:58
А я держал в руках забракованную кремниевую болванку для создания микросхем
Додано: Нед 09 тра, 2021 07:27
Re: IBM представила перший у світі 2-нанометровий чіп (відео
"...Компанія IBM представила перший у світі робочий прототип 2-нанометрового чіпа. Цей чіп на 45% продуктивніший і споживає на 75% менше енергії, ніж популярні 7-нм чіпи, повідомляє IBM..."
Насчет 2 нм явно преувеличение. Видимо только отдельные детали топологии. Потому, что должно быть увеличение производительности и уменьшение энергозатратности в пропорции отношения квадратов (площади вентилей). То есть 7*7/2*2 = в 12,25 раз! А тут какие то жалкие проценты. МАРКЕТИНГ!
Судя по цифрам, эффективная площадь элементов уменьшена в 2 раза, следовательно топология уменьшена в 1,4 раза. 7-нм - это техпроцесс, а 2-нм - это явно приврали.
Додано: Нед 09 тра, 2021 08:51
Ну в 80-х отставание было лишь в несколько лет и при правильном подходе можно было оставаться в лидерах микроэлектроники. Тут же были такие предприятия как Кристалл, Сатурн, Родон, Гравитон, Гамма, Квант, Днепр и т.д., китайцам тогда такое и не снилось и все это уже уничтожено.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:06
Понятное дело: тогда техпроцессы были таковы, что поковыряв кристалл напильником можно было "детальки" увидеть -- и скопипастить
Как копипаста работать перестала -- совки "по непонятным причинам" стали отставать
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:50
|