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Гривня ревальвує до 27,6 грн
за долар до кінця травня, —...

Гривня ревальвує до 27,6 грн за долар до кінця травня, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:56

Гривня ревальвує до 27,6 грн за долар до кінця травня, —...

Пропонуємо до обговорення:
Ревальвація продовжиться до кінця серпня, йдеться в їхньому звіті.

Дивися повний текст Гривня ревальвує до 27,6 грн за долар до кінця травня, — експерти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:56

Какая х.. разница, какой курс доллара или евро по отношению к гривне, если цены в любом секторе неумолимо и стабильно растут: продуктовая корзина, коммуналка и т.д.?
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 23:19

Re: Гривня ревальвує до 27,6 грн за долар до кінця травня, —

Если цены растут значит это кому ты выгодно.
ruvex
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