Ревальвація продовжиться до кінця серпня, йдеться в їхньому звіті.
Дивися повний текст Гривня ревальвує до 27,6 грн за долар до кінця травня, — експерти.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:56
Гривня ревальвує до 27,6 грн за долар до кінця травня, —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривня ревальвує до 27,6 грн за долар до кінця травня, — експерти.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:56
Какая х.. разница, какой курс доллара или евро по отношению к гривне, если цены в любом секторе неумолимо и стабильно растут: продуктовая корзина, коммуналка и т.д.?
Додано: П'ят 07 тра, 2021 23:19
Re: Гривня ревальвує до 27,6 грн за долар до кінця травня, —
Если цены растут значит это кому ты выгодно.
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