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Нацбанк продає майже 46 тонн виведених із обігу монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 тра, 2021 06:17
Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст Нацбанк продає майже 46 тонн виведених із обігу монет
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