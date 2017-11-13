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Нацбанк продає майже 46 тонн
виведених із обігу монет

Нацбанк продає майже 46 тонн виведених із обігу монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 06:17

Нацбанк продає майже 46 тонн виведених із обігу монет

Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст Нацбанк продає майже 46 тонн виведених із обігу монет.
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