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Як працюватимуть Укрпошта,
«Нова пошта» та банки 9 травня

Як працюватимуть Укрпошта, «Нова пошта» та банки 9 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 11:28

Як працюватимуть Укрпошта, «Нова пошта» та банки 9 травня

Пропонуємо до обговорення:
Оскільки 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, українці відпочиватимуть три дні поспіль з 8 по 10 травня. Українськi Новини розкажуть, як будуть працювати банки, "Укрпошта" і "Нова пошта".

Дивися повний текст Як працюватимуть Укрпошта, «Нова пошта» та банки 9 травня.
R2
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