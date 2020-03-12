Більшість дорослих мріють якнайшвидше вийти на пенсію та отримувати стабільний дохід, відпочиваючи.
Дивися повний текст 1 з 5 представників покоління міленіалів впевнений, що ніколи не вийде на пенсію — дослідження.
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Додано: Суб 08 тра, 2021 18:15
1 з 5 представників покоління міленіалів впевнений, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 1 з 5 представників покоління міленіалів впевнений, що ніколи не вийде на пенсію — дослідження.
Додано: Суб 08 тра, 2021 18:15
Так 1 из 5 и не доживает. В Украине до 60 лет не доживает 40% мужчин. А до 65(нового срока) - еще больше
Додано: Нед 09 тра, 2021 08:09
Re: 1 з 5 представників покоління міленіалів впевнений, що..
Пенсія за віком цікавий, але явно провальний експеримент минулого сторіччя...
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