RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
1 з 5 представників покоління
міленіалів впевнений, що...

1 з 5 представників покоління міленіалів впевнений, що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:15

1 з 5 представників покоління міленіалів впевнений, що...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість дорослих мріють якнайшвидше вийти на пенсію та отримувати стабільний дохід, відпочиваючи.

Дивися повний текст 1 з 5 представників покоління міленіалів впевнений, що ніколи не вийде на пенсію — дослідження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93648
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:15

Так 1 из 5 и не доживает. В Украине до 60 лет не доживает 40% мужчин. А до 65(нового срока) - еще больше
arheops
 
Повідомлень: 723
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 08:09

Re: 1 з 5 представників покоління міленіалів впевнений, що..

Пенсія за віком цікавий, але явно провальний експеримент минулого сторіччя...
chipmunk
 
Повідомлень: 8676
З нами з: 15.04.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Mitsubishi показала нове покоління Outlander (фото)
R2 » Суб 25 лип, 2020 16:20
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 16:20
krukov7
У Мережі показали VW Amarok другого покоління (фото)
R2 » Пон 23 бер, 2020 13:04
1 236
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 13:04
m u k
Представили нове покоління серійного електромобіля Fiat...
R2 » Чет 12 бер, 2020 11:08
1 300
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 11:08
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.