RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ФОПи скаржаться на відмови в
отриманні 8000 грн: експерт...

ФОПи скаржаться на відмови в отриманні 8000 грн: експерт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:15

ФОПи скаржаться на відмови в отриманні 8000 грн: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
В 2021 році фізичні особи-підприємці (ФОП), які мають право на отримання одноразової допомоги в розмірі 8000 грн згідно з постановою Кабміну, скаржаться на відмови, які приходять в "Дії".

Дивися повний текст ФОПи скаржаться на відмови в отриманні 8000 грн: експерт пояснив причини.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93649
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:15

Мало того, сотрудники ФОПа, лишившиеся работы из-за локдауна и закрытия розничного магазина, не получили компенсации, потому что у ФОПа квед розницы не основной. Вобщем, обман и популизм...
neposeda2014
 
Повідомлень: 31
З нами з: 14.01.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:46

самое плохое что одним дают, а другим не дают.
неужели нельзя упростить этот процес?
зачем подавать эти безтолковые заявления?
нужно просто взять декларации ФОПов за 2019 и 2020 год и у кого обороты упали и кто платил налоги, то всем таким ФОПам выплатить на их счета предпринимателя или почтовым переводом хотябы по 8000 грн.
а то какая то очень избирательная помощь получается :evil:
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4737
З нами з: 21.04.11
Подякував: 672 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 04:44

А остальним 40 милионам вообще не положено ничего или они не били в карантине єти фопи и так гребли
fedr777fedorovich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 23.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 08:30

Re: ФОПи скаржаться на відмови в отриманні 8000 грн: експерт

uaprofi написав:самое плохое что одним дают, а другим не дают.
неужели нельзя упростить этот процес?
зачем подавать эти безтолковые заявления?
нужно просто взять декларации ФОПов за 2019 и 2020 год и у кого обороты упали и кто платил налоги, то всем таким ФОПам выплатить на их счета предпринимателя или почтовым переводом хотябы по 8000 грн.
а то какая то очень избирательная помощь получается :evil:
Для начала не мешало хотябы просто освободить от уплаты есв
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 23:42

  GALeon написав:
uaprofi написав:самое плохое что одним дают, а другим не дают.
неужели нельзя упростить этот процес?
зачем подавать эти безтолковые заявления?
нужно просто взять декларации ФОПов за 2019 и 2020 год и у кого обороты упали и кто платил налоги, то всем таким ФОПам выплатить на их счета предпринимателя или почтовым переводом хотябы по 8000 грн.
а то какая то очень избирательная помощь получается :evil:
Для начала не мешало хотябы просто освободить от уплаты есв

И арендной платы
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповів про вплив техогляду на безпеку... 1, 2
R2 » Суб 17 кві, 2021 19:10
13 1068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 20:46
AleksD
Є всі механізми: експерт пояснив, чи можуть забрати...
R2 » Суб 17 кві, 2021 20:04
7 671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 09:49
change_pm
При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на... 1, 2
R2 » Суб 03 кві, 2021 10:21
19 2547
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 20:41
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3839)
10.05.2021 03:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.