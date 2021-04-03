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ФОПи скаржаться на відмови в отриманні 8000 грн: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 тра, 2021 20:15
Пропонуємо до обговорення:
В 2021 році фізичні особи-підприємці (ФОП), які мають право на отримання одноразової допомоги в розмірі 8000 грн згідно з постановою Кабміну, скаржаться на відмови, які приходять в "Дії".
Дивися повний текст ФОПи скаржаться на відмови в отриманні 8000 грн: експерт пояснив причини
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R2
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Додано: Суб 08 тра, 2021 20:15
Мало того, сотрудники ФОПа, лишившиеся работы из-за локдауна и закрытия розничного магазина, не получили компенсации, потому что у ФОПа квед розницы не основной. Вобщем, обман и популизм...
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neposeda2014
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Додано: Суб 08 тра, 2021 20:46
самое плохое что одним дают, а другим не дают.
неужели нельзя упростить этот процес?
зачем подавать эти безтолковые заявления?
нужно просто взять декларации ФОПов за 2019 и 2020 год и у кого обороты упали и кто платил налоги, то всем таким ФОПам выплатить на их счета предпринимателя или почтовым переводом хотябы по 8000 грн.
а то какая то очень избирательная помощь получается
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uaprofi
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Додано: Нед 09 тра, 2021 04:44
А остальним 40 милионам вообще не положено ничего или они не били в карантине єти фопи и так гребли
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fedr777fedorovich
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Додано: Нед 09 тра, 2021 08:30
uaprofi написав:
самое плохое что одним дают, а другим не дают.
неужели нельзя упростить этот процес?
зачем подавать эти безтолковые заявления?
нужно просто взять декларации ФОПов за 2019 и 2020 год и у кого обороты упали и кто платил налоги, то всем таким ФОПам выплатить на их счета предпринимателя или почтовым переводом хотябы по 8000 грн.
а то какая то очень избирательная помощь получается
Для начала не мешало хотябы просто освободить от уплаты есв
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GALeon
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Додано: Нед 09 тра, 2021 23:42
GALeon написав: uaprofi написав:
самое плохое что одним дают, а другим не дают.
неужели нельзя упростить этот процес?
зачем подавать эти безтолковые заявления?
нужно просто взять декларации ФОПов за 2019 и 2020 год и у кого обороты упали и кто платил налоги, то всем таким ФОПам выплатить на их счета предпринимателя или почтовым переводом хотябы по 8000 грн.
а то какая то очень избирательная помощь получается
Для начала не мешало хотябы просто освободить от уплаты есв
И арендной платы
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p_a_l
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